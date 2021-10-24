عالية نصيف تطالب بتعيين الخريجين الذين تلقوا دورات الطيران في اليونان

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ووزير النقل ومدير الخطوط الجوية العراقية بتعيين الخريجين الذين تلقوا تدريباً في دورات الطيران عام 2017 في الخارج والذين صرفت الدولة على تدريبهم أكثر من عشرة ملايين دولار، مبينة أن الدولة هي الخاسرة جراء عدم تعيينهم .

وقالت في بيان اليوم :” ان أكثر من خمسين شاباً من أبنائنا تلقوا دورات تدريبية في الطيران في أكاديمية (أكناتيا) اليونانية عام 2017 وحصلوا على أعلى الشهادات وتم اختبارهم في زمن الوزير الأسبق هادي العامري، وكان يجب تعيينهم في الخطوط الجوية العراقية فور تخرجهم لكنهم تعرضوا للإهمال وبقيت طلبات تعيينهم مركونة على الرفوف “.

وتساءلت نصيف :” إذا كانت الدولة لاتنوي تعيينهم فلماذا أرسلتهم للدراسة والتدريب في الخارج وأنفقت عليهم أكثر من عشرة ملايين دولار؟ وما السبب الذي يمنع وزارة النقل من التعاقد مع أكثر من خمسين طيار متدرب مؤهل للطيران؟ ” ، مبينة :” ان الدولة هي الخاسرة جراء إهمالهم وعدم تعيينهم والاستفادة من خبراتهم “.

وشددت نصيف على ” ضرورة فتح هذا الملف بأسرع وقت ممكن وتعيينهم جميعاً في الخطوط الجوية العراقية لأنهم ثروة وطنية لايجب الاستهانة بها “.

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