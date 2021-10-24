عمليات سومر : عملية أستباقية لفرض القانون تسفر عن ضبط أسلحة واعتدة في سوق الشيوخ

أعلنت قيادة عمليات سومر في ذي قار اليوم الاحد تنفيذ عمليات استباقية للبحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية.

وقالت القيادة في بيان انه ، ضمن الجهود الأمنية والاستخبارية المستمرة ألتي تقوم بها قيادة العمليات بوجود مشاجرة عشائرية في منطقة العكيكة في قضاء سوق الشيوخ جنوب المحافظة .

وذكر بأن القوات الأمنية تحركت إلى أبعد نقطة لتلك المناطق وتمكنت من الوصول إلى أماكن تواجد الاسلحة .

واشار البيان الى انه تمت مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع بالاضافة الى صاروخ قاذفة وقنبرة هاون.

مبينا أن العمليات مستمرة لحين تحقيق الغاية ألتي انطلقت من أجلها.

انتهى.

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