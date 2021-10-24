مسؤول بديالى يحدد” البؤر الساخنة”.. ويؤكد: لا استقرار بظل وجود فلول داعش

حدد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الاحد، البؤر الساخنة التي تمثل تهديد للامن في المحافظة.

وقال قائممقام قضاء الخالص، (20كم شمال بعقوبة)، عدي عبد الهادي، في حديث ، إن “داعش الارهابي لا يسيطر على شبر من ارض ديالى سواء في الخالص او بقية المدن لكن هناك بؤر ساخنة لاتزال تهدد امن ديالى بشكل مباشر”.

وأضاف أن “المطيبيجة والمناطق القريبة منها تمثل اكبر تهديد لأمن الخالص وبقية مناطقه سواء في العظيم او غيرها وهي تمثل بؤر ساخنة تشكل تهديد لامن ديالى بشكل واضح ولايمكن ان يكون هناك استقرار في ظل وجود نشاط لفلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة”.

وأشار إلى أن “تاكيدنا على خطورة المطيبيجة والبقية المناطق القريبة من الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين تاتي لمعرفتنا بالاوضاع الامنية وادركنا لتداعياته السلبية على الامن العام”.

وبين أنها “مناطق معقدة من ناحية التضاريس وتشكل بيئة جاذبة لخلايا داعش الارهابي الهاربة في مناطق اخرى”.