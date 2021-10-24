مصدر مقرّب من الإدارة الذاتية: أمريكا سمحت لتركيا باستهداف قيادات PKK في سوريا

كشف مصدر كوردي سوري مطلع، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية سمحت لتركيا باستهداف قيادات حزب العمال الكوردستاني PKK عن طريق الطائرات المسيرة في سوريا.

وقال المصدر، وهو مقرب من الإدارة الذاتية، ، إن «الولايات المتحدة الأمريكية سمحت لتركيا باستهداف قيادات حزب العمال التركي أينما كانوا بعد أن رفض PKK إخراج كوادره من المنطقة التي تسيطر عليها قوات

سوريا الديمقراطية (قسد)».

وأضاف أن «روسيا أيضاً على اتفاق مع تركيا بخصوص استهداف كوادر PKK داخل سوريا، وإلا ما كان الطيران التركي مسموح له أن يطير فوق قامشلو ويصل لمسافات بعيدة جنوباً».

وأوضح المصدر، أنه «في المقابل روسيا تقوم بقصف مواقع الميليشيات الموالية لأنقرة في مناطق سيطرة تركيا في ريف حلب الشمالي».

وكانت طائرة مسيرة تركية قد استهدفت يوم أمس السبت سيارة مدنية بالقرب من مدينة كوباني ما أدى إلى مقتل مسؤول في العمال الكوردستاني و3 آخرين كانوا برفقته.

بدورها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الأحد أن ثلاثة من مقاتليها قتلوا في قصف مسيرة تركية بالقرب من مدينة كوباني يوم أمس السبت.

وكانت مسيرة تركية استهدفت، يوم الأربعاء، سيارة في مدينة كوباني ما أدى إلى مقتل مسؤول المؤتمر الشعبي الكوردستاني KCK (وهو إطار تابع لـ PKK ) يُدعى هفال حجي، بالإضافة لاثنين آخرين من أبناء كوباني، وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وكانت المسيرات التركية استهدفت مؤخرا عدداً من مسؤولي الحزب التركي في غربي كوردستان ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.

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