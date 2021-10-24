وزير الصناعة: رفع أسماء المتعاقدين وفق القرار 315 لتثبيتهم على الملاك

تكريت: سمير عادل

كشفت وزارة الصناعة والمعادن عن رفع اسماء المتعاقدين معها وفقا للقرار 315 ممن تجاوزت عقودهم خمسة اعوام إلى وزارة الماليَّة، لتثبيتهم على الملاك الدائم، بينما أفادت بوضع الحجر الاساس لأربعة مشاريع استثماريَّة ضخمة.

وقال الوزير منهل عزيز الخباز خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر شركة ادوية سامراء وحضرته “الصباح”: إنَّ “منتسبي الوزارة المتعاقدين وفقا للقرار 315، تأخر تثبيتهم على الملاك الدائم، بسبب عدم وجود تخصيصات مالية”.

واضاف أنه “توجد مفاتحات مع وزارة المالية بهذا الشأن، وتم رفع عدد كبير من اسماء المتعاقدين مع الصناعة ممن تجاوزت مدة عقودهم خمسة اعوام لتثبيتهم على الملاك الدائم”، منوها بأنَّ “اجورهم تصرف حاليا من قبل الشركات العاملين بها باعتماد التمويل الذاتي”. وكان الخباز قد وضع الحجر الأساس لأربعة مشاريع دوائية استثمارية ضخمة، وتحدث بشأنها قائلا: إنَّ “المصنع الاول مختص بإنتاج البنسلينات بأنواعها من الكبسول بطاقة 162 مليونا سنويا، والمعلقات بطاقة ثلاثة ملايين قنينة سنويا، والفيالات بطاقة ستة ملايين فيال سنويا”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط