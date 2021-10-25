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أمريكا : شراكتنا مع اقليم كوردستان “استراتيجية”

جددت الولايات المتحدة الامريكية ، اليوم الاثنين ، التأكيد على ان شراكتها مع اقليم كوردستان “استراتيجية” وان هذه الشراكة عامل استقرار للعراق والمنطقة.

وجاء ذلك على لسان السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر ، الذي استقبله الزعيم الكوردي مسعود بارزاني مع وفد مرافق له في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل.

وخلال اللقاء هنأ السفير الأمريكي بنجاح الانتخابات النيابية العراقية وفوز مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، معبرا في الوقت نفسه عن أمله في أن تصبح هذه الانتخابات سببا لترسيخ الاستقرار وتقويم مسار العملية السياسية في العراق.

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كما اكد السفير الأمريكي ان شراكة بلاده مع اقليم كوردستان “استراتيجية” وعامل مساعد للاستقرار في العراق والمنطقة.

وتبادل الرئيس بارزاني وتولر الآراء حول مرحلة مابعد الانتخابات وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتم التأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ الشراكة الحقيقية.

كما تم خلال اللقاء بحث الأوضاع في سوريا والتهديدات الارهابية في عموم العراق.

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