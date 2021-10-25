الكاظمي يعد “قصار القامة” بالعمل على تسريع إقرار القوانين والتشريعات التي تخدمهم

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، وفد جمعية قصار القامة العراقية، واستمع خلال اللقاء إلى أهم احتياجات هذه الشريحة الاجتماعية، والمصاعب التي تواجهها.

ووجّه الكاظمي بحسب بيان حكومي “الأجهزة الحكومية المختصة، بتسهيل المتطلبات التي تقدّم بها وفد الجمعية، وبما ييسر من تلبية احتياجاتهم، ومتطلباتهم المعاشية واليومية”.

ووعد رئيس مجلس الوزراء بـ”العمل على تسريع إقرار القوانين والتشريعات التي تخدم هذه الشريحة، باعتبارها جزءاً فاعلاً ومهماً من نسيج مجتمعنا العراقي”.

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