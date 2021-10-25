بينها غوغل وفيسبوك.. تعطل مواقع عالمية يشل التواصل في العالم

أشارت تقارير إعلامية، الاثنين، عن تعطل خدمات مواقع وتطبيقات عالمية، مما شل حركة التواصل حول العالم.

ووفقا لموقع “داون ديتيكتور”، فقد بدأ تعطل موقع فيسبوك وتطبيقي إنستغرام وواتساب، في حوالي الساعة 16:44 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين، وأثرت على المستخدمين على مستوى العالم.

وهذا الاضطراب في المنصات الاجتماعية ليس الأول من نوعه، ولا هو بالحادث المعزول، فقد أبلغ ملايين الأشخاص عن مشاكل في استخدام فيسبوك، خلال الأعوام الماضية.

كما أفاد “داون ديتيكتور” بأن مستخدمين من مختلف دول العالم يعانون صعوبات في ولوج “تويتر” و”غوغل” و”أمازون” و”تيك توك”، إلى جانب وجود بلاغات عن أعطال في خدمة الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.

المصدر:سكاي نيوز عربية

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