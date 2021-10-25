تلقيح أكثر من 5 ملايين مواطن ضد كورونا

بغداد: مهند عبد الوهاب

أعلنت وزارة الصحة أنَّ اعداد الملقحين من المواطنين بلقاح كورونا تزداد بشكل جيد وقد وصلت إلى أكثر من 5 ملايين مواطن، داعية إلى التحصين من الموجة الرابعة بالتلقيح والاستعدادات الوقائيَّة.

وقال مدير تعزيز الصحة وعضو الإعلام الطبي في الوزارة الدكتور هيثم العبيدي في حديث: إنَّ “إجراءات الوزارة مستمرة على مدى عمر الجائحة، وقسم تعزيز الصحة يقوم بنشر المعلومة الطبية سواء على القنوات الفضائية أو الاعلام المسموع أو المرئي أو في الحملات الميدانية الفردية والجماعية”.

وأضاف أنَّ “وزارة الصحة مستمرة بنشر المعلومات الطبية كتوعية جماهيرية لإيصال ما يجري بشأن الوباء وما سيجري وكيفية الوقاية من العدوى بالفيروس أو الإصابة به”, مشيراً إلى أنَّ “الموجة الرابعة دخلت إلى بلدان العالم ونحتاج إلى أن يتخذ المواطن إجراءات اللقاح وغيرها حسب التوعية الطبية لتفادي الإصابة بهذه الموجة، وكلما كانت الاستعدادات لها بشكل حقيقي سنتعداها”.

وتابع أنَّ “اعداد الملقحين في العراق وصلت الى أكثر من 5 ملايين مواطن تقريباً، وهو رقم جيد مقارنة بالتقدم البطيء في بداية نشر اللقاح في المستشفيات والعيادات الطبية، والآن يتقدم التلقيح بشكل جيد وبوتيرة سريعة ونطمح الى أن نصل إلى أعلى من هذا الرقم”.

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