دراما شبكة الإعلام العراقي في جلسة مفتوحة

عقد إتحاد الاذاعيين والتلفزيونيين جلسة حول «الإنتاج الدرامي في شبكة الاعلام العراقي»، قدمها عضو الهيئة الادارية للإتحاد حافظ العادلي، وتحدث فيها مدير الانتاج الدرامي

وديع نادر، ورئيس شعبة الدراما التلفزيونية مروان البياتي، ورئيس شعبة الدراما الاذاعية أحمد محمد عبد المحسن.

وقال العادلي: «تسهم الدراما في بناء مجتمع يحمل قيماً كبيرة؛ لذا يتكفل بها نخبة

من مهنيين أصلاء؛ لبناء العراق، فنياً وإعلامياً، كي يكون بمصاف الدول المتقدمة».

وأكد نادر «مر العراق بظروف منعت انتشار الدراما محلياً وعربياً»، مضيفاً «تسلمت مهام إدارة الدراما منذ فترة، سائرين بخطى خجولة نتيجة كورونا التي أعاقت تنفيذ مفردات كثيرة من خطط عملنا، فضلاً عن المعتركات المالية؛ ما جعلنا نشتغل اعتماداً على التمويل الخارجي من شركات مساهمة، تلفزيونياً وإذاعياً».

ونوه البياتي «اشتغلنا أعمالاً مباشرة وأخرى من خلال شركات، منتج منفذ، والآن مشكلتنا السيولة المالية؛ لذا لا يقارن عمل عراقي بنظيره العربي، لا بالأجور ولا بمواقع التصوير»، مقترحاً «لو توفرت مدينة إنتاج إعلامي؛ لسهلت علينا توفير الاجهزة ومواقع التصوير».

وواصل عبد المحسن: «الاذاعة لغة الهمس، تعتمد الفعل ورده بين الممثلين»، متابعاً: «قمة تألقنا في محرم، ويليه رمضان، ولا نتوقف في الايام الاخرى».

وأشار الى أن «شعبة الإنتاج الاذاعي في مديرية الدراما أشركت أجيالاً من مخرجين وممثلين؛ لتوزيع الفرص بين مستحقيها بالعدل».

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