كيف علق كومان على خسارة برشلونة أمام ريال مدريد؟

رونالد كومان – برشلونة – الدوري الإسباني

حسين زنون – محرر متخصص كرة عالمية 24/10/2021

عبر المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عن حزنه لخسارة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي، ريال مدريد، بهدفين لهدف، مساء الأحد، في ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

وقال كومان في تصريحات صحفية عقب اللقاء” لست سعيداً بنتيجة المباراة، وأظن أن برشلونة كان جيداً في الشوط الأول، كانت لدينا فرصة للتقدم عن طريق ديست، وكنا نعرف أنهم سيعقدون الأمور علينا أكثر لو تقدموا في النتيجة بسبب أسلوب لعبهم”.

كومان: فاتي مصاب ولكن إصابته لا تبدو خطيرة

وأضاف المدرب” تعقدت الأمور بالفعل بعد هدف ألابا، واليوم لم نكن جيدين في اللمسة الأخيرة، ولم نخلق فرص خطيرة على المرمى بما يكفي، فرصة ديست كانت كافية لتغيير نسق المباراة، لكننا لم نسجلها”.

وعن فينيسيوس جونيور قال” إنه لاعب سريع جداً، ولكن في الشوط الثاني حجمناه بشكل أكبر، الخسارة في ملعبنا؟ محاولة استخلاص الأشياء الإيجابية أمر صعب، أفضل سلوك الجماهير والفريق، نعم كنا جيدين في الشوط الأول، وكانت مباراة متقاربة المستوى، لكننا خسرنا في النهاية، إنه أمر معقد وعلينا قبوله”.

وأكمل كومان” أتفهم فكرة الخسارة في الكلاسيكو، إنها أكثر من 3 نقاط، ولكن لا يجب أن يؤثر علينا ما حدث، هناك مباراة في انتظارنا يوم الأربعاء، والموسم مازال طويلاً”.

وأنهى المدرب تصريحاته “نحن في طور التحسن لكي نكون قادرين على الفوز في مباراة ضد الخصوم الكبار، علينا تحليل ما حدث”.

وبخصوص أنسو فاتي قال “إنه يعاني من إصابة، لكن لا يبدو أنها خطيرة، يجب عليه أن يحصل على قسط من الراحة”.