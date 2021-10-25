منتخبنا الأولمبي يفوز على نظيره المالديفي بـ 4 أهداف دون مقابل

حققَ المنتخب الأولمبيّ العراقي لكرةِ القدم، الاثنين، الفوزَ على منتخبِ جزر المالديف بأربعة أهدافٍ نظيفةٍ، في المباراةِ التي أقيمت على ملعبِ المحرق في العاصمة البحرينيّة المنامة، ضمن مباريات الجولةِ الأولى من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيويّة المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً التي ستقامُ في أوزبكستان العام المقبل.

وسجلَ أهداف منتخبنا الأولمبي كلٌ من اللاعبين مؤمل عبد الرضا د(10)، واحمد سرتيب من ركلة جزاء بالدقيقة (34)، ووكاع رمضان هدفين د(56) و(86)ليتصدر منتخبنا الأولمبي المجموعةَ الثالثة مؤقتاً برصيد ثلاث نقاط.

ودخلَ أولمبينا مباراةَ المالديف بتشكيلةٍ مؤلفةٍ من حسن أحمد لحراسةِ المرمى وحسين عمار ومحمد الباقر كريم وعباس ياس وحسن رائد (وكاع رمضان)، ومنتظر محمد جبر وصادق زامل ومؤمل عبد الرضا(علي محسن)وحسن عبد الكريم (عمار غالب) وأحمد سرتيب (منتظر عبد الامير) ورضا فاضل(صهيب رعد).

وتقامُ الجولةُ الثانية للمجموعةِ الثالثة يوم الخميس المقبل، حيث يلتقي منتخب البحرين منتخب جزر المالديف، بينما سيكون منتخبنا الأولمبي في حالةِ انتظارٍ بعد انسحابِ منتخب أفغانستان من خوض التصفياتِ الآسيويّة.

ويتأهلُ إلى النهائياتِ صاحبُ المركز الأول في كل مجموعةٍ، إلى جانبِ أفضل أربعةِ منتخباتٍ تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف. انتهى 29/ر77

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