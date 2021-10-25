مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبيَّة

القاهرة: اسراء خليفة

تنطلق اليوم الاثنين في محافظة الإسماعيلية في مصر وعلى مسرحها المكشوف في قصر الثقافة، فعاليات الدورة 21 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويعد المهرجان تظاهرة عالمية تستند الى الموروث الانساني المحلي، والفعاليات تجمع نماذج من الثقافات التي تعكس قيم العديد من المجتمعات، كوسيلة لحفظ الهوية وجسر للتقارب بين الدول.

تشارك في المهرجان 8 فرق دولية عربية واجنبية من الاردن والكونغو واذربيجان وفلسطين والسودان والمكسيك واندونيسيا والنيبال، بالإضافة الى 9 فرق محلية تمثل أكثر من 8 محافظات مصرية.

وتستمر الفعاليات حتى السبت المقبل 30 تشرين الثاني ويتضمن حفل الختام تكريم الفرق الدولية المشاركة وعدد من رموز الفنون الشعبية المصرية.

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