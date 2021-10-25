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وزيرة الهجرة تلتقي السفير الألماني لدى بغداد لبحث أوضاع العراقيين في الخارج

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  استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، السفير الألماني الجديد لدى العراق السيد مارتن ياغر، في مبنى الوزارة وسط العاصمة بغداد، وبحثت معه القضايا المشتركة وآفاق التعاون والتنسيق بين البلدينوتطرق الجانبان، إلى ملف أوضاع العراقيين في الخارج، وخصوصا الجالية العراقية المرفوضة طلباتهم في ألمانيا ، وضرورة إيجاد آليات مناسبة لتشجيع العودة الطوعية والتشديد على رفض العودة القسرية لجميع اللاجئينكما شهد اللقاء، بحث أوضاع العراقيين المتواجدين على الحدود البيلاروسية والليتوانية، وضرورة الحد من الهجرة غير الشرعية لما يترتب عليها من تبعات قانونية، فضلا عن المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص أثناء السفرمن جانبه، هنأ السفير الألماني السيد مارتن ياغر، وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو بمناسبة فوزها في الانتخابات التشريعية ونيل ثقة الشعب العراقي، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي تقدمه الوزارة من خلال الجهد الاستثنائي المقدم للنازحين والعائدين، في ظل التحديات الوبائية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة العراقية، مؤكدا وجود مركز ألماني في بغداد لدعم العراقيين العائدين من الخارج .

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