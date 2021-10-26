الانتخابات العراقية: إعادة فتح ألفي محطة انتخابية جديدة وصالح يجتمع بقادة الكتل السياسية ببغداد

بغداد

محمد علي

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، مساء الثلاثاء، أنها قررت إعادة فتح ألفي محطة انتخابية جديدة وعد أصواتها بشكل يدوي، وذلك في ثالث قرار من نوعه منذ بدء القوى الحليفة لإيران تصعيدها الرافض لنتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من الشهر الحالي، وأظهرت تراجعا حادا لها على حساب قوى أخرى، أبرزها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

ويأتي بيان المفوضية بالتزامن مع اجتماع موسع عقده الرئيس العراقي برهم صالح بالقصر الرئاسي مع القيادات السياسية في البلاد، إلى جانب رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتمت خلاله الدعوة لاتباع السياقات القانونية في الاعتراض على النتائج، وذلك في إشارة إلى رفض التهديد الذي تمارسه فصائل مسلحة، منذ صباح الثلاثاء، حيال اقتحام المنطقة الخضراء بعد انتهاء مهلة الاثنين والسبعين ساعة التي قدمتها في وقت سابق لمفوضية الانتخابات، حيث تعتبر نفسها تعرضت لما تصفه بـ”المؤامرة” لإقصاء “الحشد الشعبي” عن البرلمان المقبل.

وذكرت مفوضية الانتخابات، في بيان لها، أنها أتمت النظر بجميع الطعون المقدمة لها والتعامل معها وفق السياقات القانونية.

ووفقا للبيان، فقد تقرر “فتح عدد من المحطات وفق الطعون التي تم تقديمها، والبالغة أكثر من 2000 محطة موزعة على مختلف المحافظات استناداً إلى إجراءات قانونية نُشرت عبر الموقع الرسمي للمفوضية”.

وأشار البيان: “ستبدأ عملية العد والفرز انطلاقاً من محافظة نينوى يوم غد الأربعاء، تليها محافظة بابل يوم الخميس، في حين سيشهد يوم الجمعة البدء بعملية عد وفرز المحطات المطعون بها في جانب الرصافة ببغداد”.