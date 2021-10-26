التربية: لا قيود تُفرض بشأن ارتداء الزي المدرسي

بغداد: اسراء السامرائي

مع قرب العام الدراسي الجديد بداية الشهر المقبل، تعجّ الأسواق المحليَّة بالزي المدرسي في ظلِّ إقبال واسع من قبل الاهالي على شرائه بعد اعلان الدوام الحضوري، بالتزامن مع ذلك، اكدت وزارة التربية التعامل بكل مرونة ومن دون إكراه في تطبيق الزي المدرسي عند بدء العام الدراسي الجديد 2021ــ 2022. وقال مدير عام تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي : إنَّ “المديرية دعت إلى الالتزام بالزي المدرسي، لكن بشكل مرن ومن دون اكراه مع محاسبة ادارات المدارس الحكومية التي تفرض موديلا ولونا معينا في ملابس الطلبة اثناء الدوام لأنَّ ذلك يُتعب كاهل الأسر”.واكد أنَّ “الالتزام بالزي هو احد التعليمات التي وجهتها وزارة التربية بارتداء الالوان الاساسية، إلى جانب القميص الابيض، وهناك حالات فردية لبعض المدارس تتم بالتنسيق مع اولياء الامور باختيار الوان اخرى للطلبة مثلا مدارس المتفوقين والنموذجية وغيرها”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط