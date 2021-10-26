التعليم تُعيد فتح التقديم لتعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، امس الاثنين، إعادة فتح نافذة التقديم إلى استمارتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة 2021-2020.

وذكر بيان للوزارة أنَّ “مدة التقديم الإلكتروني تستمر إلى القناتين العامة وذوي الشهداء عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) خمسة عشر يوما اعتبارا من امس الاثنين”.

وأضاف البيان أنَّ “إجراءات التقديم للطالب (المؤجل أو الراسب) الراغب بتعديل الترشيح تبدأ عن طريق مراجعة الجامعة المقبول فيها لتفعيل الرقم الامتحاني”، مبينة أنَّ “تفعيل الرقم الامتحاني يكون للطلبة من ذوي الشهداء عن طريق مؤسسة الشهداء

حصرا”.

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