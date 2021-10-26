السيد الصدر يطرح حلولا لمعالجة الواقع الزراعي والصناعي

قدَّم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أمس الاثنين، حلولاً لتنشيط الواقع الزراعي، بينما شدَّد على ضرورة إرجاع العملية التربوية لمسارها الصحيح.

وقال السيد الصدر في تغريدة له عبر “تويتر”: إنَّ “العراق بلد الخيرات مادياً ومعنوياً، وما علينا إلا إيجاد الطرق والسبل التي تنشط الواقع الزراعي في العراق، ومن خلال الأيادي العاملة والأراضي الصالحة للزراعة أو استصلاحها ومن خلال إيصال الماء والأسمدة ومن خلال توفير البذور والحبوب والتقاوي والشتلات وما شاكل ذلك ومن خلال الرقابة الصارمة والضريبة على المواد

المستوردة”.

فضلا عن إنشاء أو تهيئة أو إصلاح المصانع العراقية ولا سيما ما يخص الأطعمة والأدوية والأسمدة واستحداث مصانع أخرى، من خلال الاستعانة بالخبرات الداخلية والخارجية وتوفير المواد الأولية وتوفير الطواقم المتخصصة ودعمها وحمايتها وحماية المنتج العراقي والإشراف على توزيعه بصورة

صحيحة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط