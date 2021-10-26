الصحة: موجات كورونا استنزفت نظامنا الصحي

بغداد: شذى الجنابي

عدَّت وزارة الصحة دخول السلالة الرابعة لكورونا، تحدياً كبيراً وعبئاً ثقيلاً على النظام الصحي للبلاد الذي استنزفت موارده وخدماته خلال الموجات السابقة، داعية إلى اتخاذ اجراءات احترازيَّة مشددة مع الاقليم الذي يشهد ارتفاعا كبيرا بإصاباته.

وقال مدير تعزيز الصحة بالوزارة الدكتور هيثم العبيدي : إنَّ “العراق خرج من الموجة الثالثة وقد استنزف كميات هائلة من الموارد المخصصة للوزارة ومراكز العزل والخدمات الصحية للمواطنين”، مؤكدا أنَّ “دخول السلالة الرابعة، سيشكل تحديا كبيرا وعبئا ثقيلا على النظام الصحي

للبلاد”.

واضاف أنَّ “اقليم كردستان ولاسيما السليمانية، يشهد حاليا ارتفاعا كبيرا باعداد الاصابات، كون العالم ما زال يعيش موجات الجائحة المختلفة، وبانتشار سريع”، داعيا إلى “ضرورة اتخاذ اجراءات مشددة كتقليل حركة المواطنين من وإلى الاقليم، وعدم الاختلاط في بغداد وبقية المحافظات، بمواطني الاقليم”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط