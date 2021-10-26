الموانئ: إكمال {نفق الحرير} بداية العام المقبل

بغداد: مهند عبد الوهاب

أكدت الشركة العامة لموانئ العراق أنها تعمل بشكل حثيث على تحسين أعماق القنوات الملاحيَّة لكي تستطيع استقبال البواخر الكبيرة، بينما أشارت إلى أنَّ بداية العام المقبل ستشهد إكمال (النفق المائي المغمور أو نفق الحرير) إذ وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى أكثر من 75 %.وقال مدير الإعلام في الشركة أنمار الصافي : إنَّ “الشركة تعمل بشكل جاد وكبير على تحسين أعماق القنوات الملاحية عبر إعادة العمق التصميمي لهذه القنوات الملاحية وواجهات الأرصفة إلى 12,5 متراً لكي تستطيع استقبال البواخر الكبيرة”, مبيناً أنه “في السابق كانت البواخر الكبيرة تضع حمولاتها في موانئ قريبة ويتم تفريغها ونقلها في بواخر صغيرة، أما الآن فتنطلق البواخر الكبيرة من موانئها وتصل إلى موانئنا بشكل مباشر حتى وإن كانت كبيرة وعملاقة فهي قادرة على الرسو في الموانئ العراقية بسلامة وأمان”.وبشأن ميناء الفاو الكبير بين أنَّ “العمل جارٍ بشكل واسع في الميناء، وقد أجرت الشركة لقاءً مع مدير عام شركة (دايو) الكورية التي تقوم بتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير وتم الاتفاق على الإسراع بإنجاز العمل في الميناء ضمن المدد الزمنية المحددة في العقد بـ 3 سنوات والـ6 أشهر المقبلة”, موضحاً أنَّ “مدير عام موانئ العراق فرحان الفرطوسي ناشد الشركة الالتزام بتوقيتاتها وقد أبدت تطمينها للشعب العراقي بأن العمل سيُنجز ضمن المدد القانونية أو ربما قبل المدد المتفق عليها”.

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