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بالفيديو.. “دعم إفريقيا”: نطالب المجتمع الدولي باستمرار دعم السودان بعيدا عن الأزمة السياسية

طالب ميلفين فوتر رئيس منظمة دعم إفريقيا، المجتمع الدولي باستمرار دعم السودان بعيدا عن الأزمة السياسية، مشيرا إلى هناك اهتماما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بما يحدث في السودان.

وأضاف رئيس منظمة دعم إفريقيا، في حديثه لبرنامج “مدار الغد”، عبر قناة “الغد”، أنه يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم أفضل ما لديها للسودان في أزمتها ولا تدعم أي انقلاب سواء في السودان أو مالي أو غينيا، مشيرا إلى أن أمريكا تريد الأفضل للسودان.

وأشار رئيس منظمة دعم إفريقيا، إلى أنه لا يرى أن تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لأي ضرر للخرطوم، مبينا أنها ستعمل على تقديم الحلول لها في الأزمة التي يعيشها السودان.

كما أكد رئيس منظمة دعم إفريقيا، أن أمريكا ستعمل على التعاون ومساعدة السودان حتى تنتهي من إجراء الاستحقاق الانتخابي في 2030.

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