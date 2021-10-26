خطة لتحسين واقع الطرق الخارجية

بغداد: نور الزيدي

وضعت وزارة الإعمار والإسكان خطة شاملة لمعالجة مشكلة الطرق خارج المحافظات تتضمَّن 3 محاور. وقال مدير عام الطرق والجسور حسين جبار كاظم لـ”واع”: إنَّ “المحور الأول يتضمن رفد الشبكة بطرق ثانية للممرات، بينما يتضمن المحور الثاني تحسين الطريق السريع بغداد- البصرة، الذي تم افتتاح اجزاء منه، فضلا عن افتتاح طريق بغدادـ الحلة”.

وأضاف كاظم أنَّ “المحور الثالث يشمل انشاء تحويلات عند مرور الطرق بالاقضية ومراكز المدن، لاسيما أنها تشكل عقدا من الزحامات والاختناقات المرورية عند مرورها بالوحدات الادارية”.

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