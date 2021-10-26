رئاسة الجمهوريَّة: ننتظر تشكيل الكتلة الأكبر

قالت رئاسة الجمهوريَّة، امس الاثنين: إنها تنتظر تشكيل الكتلة الأكبر، بعد قيام المفوضيَّة المستقلة للانتخابات باعلان النتائج النهائية ومصادقة المحكمة الاتحادية على اسماء النواب الفائزين، وفي ذات السياق بدأت المفوضية بأول مراحل العد والفرز اليدوي في 70 محطة بنينوى.

وقال المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية منيف الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ “الدستور العراقي حدد أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة”، مبيناً أنَّ “رئاسة الجمهورية تنتظر تشكيل الكتلة الأكبر”. واضاف أنَّ “الرئيس سيكلف مرشح الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة”.

وبشأن قانون مجالس المحافظات أكد الشمري أنَّ “القانون عدل عام 2019 ويعد هذا التعديل الاخير للقانون، لكن من المحتمل اجراء تعديل على القانون خلال الدورة الجديدة”. إلى ذلك، اكد المكتب الإعلامي للمفوضية في نينوى أنه “إيماناً بشفافية العملية الانتخابية والتعامل بجدية مع طلبات الطعون المقدمة إليها، ستباشر أول مراحل عملية العد والفرز اليدوي بـ(70) محطة لمحافظة نينوى وذلك يوم الأربعاء

27 /10 /2021 الساعة الثامنة صباحاً إلى الخامسة عصراً في قاعة الشرف/ نصب الجندي المجهول في بغداد”.

وأضاف في بيان أنَّ “العملية ستتم بحضور وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين والمراقبين والإعلام”.

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