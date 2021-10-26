صالح يدعو لإنهاء أزمات المنطقة

دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، الى إنهاء الأزمات القائمة في المنطقة العربية تعزيزاً للأمن والاستقرار العربي

والإقليمي.

وذكر بيان رئاسي أن صالح استقبل أمس الاثنين في قصر السلام ببغداد، سفير الجزائر لدى العراق عبد القادر بن شاعة بمناسبة انتهاء مهام عمله، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين

البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وتفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة العراقية – الجزائرية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

كما تم بحث القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إذ أكد صالح ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة العربية،

والركون إلى الحوار والتلاقي لبحث القضايا العالقة وإيجاد الحلول لها، والعمل على إنهاء الأزمات في سوريا واليمن وليبيا تعزيزاً للأمن والاستقرار العربي والإقليمي ووقف المأساة الإنسانية التي تتعرض لها شعوب هذه

البلدان.

وأثنى صالح، بحسب البيان، على جهود السفير خلال فترة عمله في العراق من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، متمنياً له النجاح في مهام عمله

المقبلة. من جانبه، قدم السفير عبد القادر بن شاعة عميق شكره وتقديره للرئيس ودوره المهم في تعزيز الدور العراقي في المحافل العربية والإقليمية والدولية، مؤكداً وقوف الجزائر إلى جانب العراق وجهوده في تعزيز أمنه واستقراره.

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