مدير مكتب المالكي : حملات مضادة يدفعها (الخوف) تستهدف الاجتماع المعني بمعالجة أزمة الانتخابات

مدير مكتب المالكي لـ المسلة: حملات مضادة يدفعها (الخوف) تستهدف الاجتماع المعني بمعالجة أزمة الانتخابات

فنّد مدير المكتب الاعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون هشام الركابي، الاثنين 25 تشرين الاول 2021، الاشاعات حول أسباب ومخرجات الاجتماعي السياسي، الاحد، في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.

وقال الركابي لـ المسلة ان الاجتماع استهدف معالجة أزمة نتائج الانتخابات، لتدارس وتدارك الازمة الحالية مع القوى المعترضة على نتائج الانتخابات، مشيرا الى ان قيادات مهمة من الطيف السياسي حضرت الاجتماع.

واستطرد ان بعض القوى الفائزة في الانتخابات استشعرت الخوف من هذا الاجتماع فسارعت لبدء حملات مضادة.

وتابع ان الاجتماع كان تداولي لايجاد مخرج للازمة، متوقعا ايجاد حلول قريبة تنهي حالة الانسداد.

وكان الاطار التنسيقي قد اجتمع مع القوى الوطنية في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاحد الماضي، لبحث ازمة نتائج الانتخابات وموجة الاعتراضات التي اثيرت حولها.

وقال الركابي ان الاجتماع بحث الاجتماع الافكار والاليات لمعالجة واحتواء الازمة ومنع تداعياتها واعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن اطارها الشرعي، مبينا ان الاجتماع هو لاجل حل الازمة وليس تحالفا سياسيا.

وكانت القوى السياسية المنضوية في الإطار التنسيقي قد اعترضت على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة.

وتقول جهات رافضة للانتخابات ان المصادقة على نتائج الانتخابات سيؤدي الى ارتفاع وتيرة الاعتصامات واسقاط المفوضية، عبر تظاهرات سلمية.

ويطالب معتصمون بإعادة العد والفرز اليدوي.

ووفقاً لنتائج الانتخابات، فقد حصل التيار الصدري، على مقاعد في البرلمان العراقي بواقع 73 مقعداً، وحصد ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، 34 مقعداً .

وكان المحتجين على نتائج الانتخابات والذين يعتصمون وسط بغداد تقدموا باتجاه المنطقة الخضراء مساء السبت الماضي.

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