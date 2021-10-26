منظمة تكشف عن تورط اسرائيل بالوقوف خلف الانقلاب العسكرى بالسودان ودعم حمدوك رئيسا للسودان

بيان صحفى

كشفت منظمة العدل والتنمية للدراسات عن تورط اسرائيل بالانقلاب العسكرى بالسودان على المدنيين وحكومة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى وذلك بعد زيارة قام بها وفد عسكرى سودانى لتل ابيب بتعليمات من الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى وتضمن الوفد نائب قائد قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو حميدتي ومدير شعبة الصناعات الدفاعية مرجاني إدريس سليمان

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى تورط اسرائيل ودول اقليمية بترتيب الانقلاب العسكرى داخل السودان ودعم اسرائيل للفريق عبد الفتاح البرهان كرئيس قادم للسودان مما دفع البرهان للتحرك العسكرى والاطاحة بالحكومة السودانية

وطالبت المنظمة البيت الابيض والخارجية الامريكية وادارة الرئيس بايدن والاتحاد الاوروبى ومجلس الامن الدولى والامم المتحدة باصدا ر بيانات واضحة تؤكد ان ما حدث داخل السودان انقلاب عسكرى على ارادة السودانيين

ودعت المنظمة لاعادة المسار الديمقراطى الانتقالى بالسودان والالتزام بالوثيقة الدستورية التى وقع عليها العسكريين والمدنيين والافراج عن رئيس الوزراء وكافة المعتقلين

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