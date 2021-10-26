300 إصابة عمل شهرياً

بغداد: بتول الحسني

أنهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة مشروع التعاون لتعزيز القدرات في مجال الصحة والسلامة المهنية مع الوكالة اليابانية ” جايكا” الذي استمر ستَّ سنوات، بينما اكدت تسجيل ما يقارب 300 اصابة عمل شهريا في القطاعات العام والخاص والمختلط.

وقال معاون مدير عام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في الوزارة مشرق الاسدي لـ”الصباح”: إنَّ “هذا المشروع يعدّ الأكبر في مجال تعزيز القدرات في مجال الصحة والسلامة المهنية وقد تضمن التعاون إقامة الدورات التدريبية وتجهيز المركز بالأجهزة الطبية والمختبرية وأجهزة تقييم بيئة العمل وأهمها جهاز مطياف الانبعاث الذري المقرن بالحث البلازمي لقياس نسبة السموم في العينات البيولوجية”، لافتا إلى أنه “تم الاتفاق مع منسق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) على تنظيم احتفال بمناسبة انتهاء مشروع التعاون الذي استمر 6 سنوات”.

واضاف الاسدي أنَّ “الوزارة اتفقت مع الوكالة لتكون مدة ما بعد انتهاء المشروع تقويما للمشروع لمدة ٦ أشهر واحتياجات المركز لضمان استمرار المشروع تعقبها إقامة دورة تدريبية لإعداد مدربين في مجال الصحة والسلامة”، منوها بأنَّ “هناك اتفاقا ابرم مع وزارة الصحة لتنفيذ برنامج لرصد اصابات العمل في القطاعات: الصناعي والسياحة والخدمات والنقل والصحة والتعليم والزراعة والتجارة والإنشاءات”.

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