السفير البريطاني السابق لدى الناتو يكشف عن تحالف مقتدى الصدر والحكومة البريطانية

نشر السفير البريطاني السابق لدى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، آدم تومسون مقالا على موقعه قال فيه إنه حان الوقت لينحاز مقتدى الصدر نهائياً وبشكل صريح إلى بريطانيا وأمريكا.

وفقاً لتومسون “كانت الخطوة الأولى لاقتراب مقتدى الصدر من لندن وواشنطن هي التحالف الذي شكله مقتدى الصدر والأحزاب السنية ونيجيرفان بارزاني بعد عقد لقاء في أكاديمية ساندهيرست العسكرية بين ثلاثة مسؤولين أمنيين بريطانيين، وتاجر عراقي مقيم في لندن، ونيجرفان بارزاني، وكروان جمال طاهر، الممثل السامي لكردستان العراق لدى لندن، والسيد أحمد الصدر، الدبلوماسي العراقي المقيم في لندن وابن شقيق مقتدى الصدر وبعبارة الممثل الخاص لمقتدى الصدر في لندن. وأدى هذا التحالف إلى فوز التيار الصدري في الانتخابات البرلمانية العراقية بحصوله على 73 مقعداً”.

وأضاف تومسون أن “الخطوة الثانية التي يجب أن يخطوها مقتدى الصدر هي أن يحسم قراره في الانحياز إلى لندن وواشنطن بشكل نهائي وصريح، وذلك لتشكيل حكومة عراقية قوية تخدم مصالح الشعب العراقي؛ وإذا تحقق ذلك سيتعين على مقتدى الصدر إعداد نفسه لرحلة إلى لندن”.

https://www.journal.re/politique/adam-thomson-une-visite-imminente-de-muqtada-al-sadr-a-londres.html

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