الصحة تُطلق حملة تلقيح ميدانيَّة في بغداد والمحافظات

بغداد: شيماء رشيد

أطلقت وزارة الصحة حملة تلقيح ميدانيَّة ضد فيروس كورونا، في بغداد والمحافظات. يأتي ذلك في وقت دعت فيه نقابة المعلمين وزارة الصحة لاستنفار جهود الفرق الجوالة مع بدء العام الدراسي الجديد، وطالبت الملاكات التربوية بالتطعيم.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، بتصريح صحفي: إنَّ “حملة التطعيم الميدانية تركز على الأحياء الشعبية في ضواحي بغداد، وتشمل ايضا المحافظات”.

وأضاف أنَّ “ملاكات الوزارة تتواجد حاليا في شرق القناة بمدينة الصدر، تحديداً في حي المنتظر ومنطقة الدسيم”.

وأشار إلى أنَّ “البيان الأخير للوزارة يشير إلى خطورة الموقف الوبائي في العالم، لذلك فإنَّ الوزارة تتخذ خطوات للحيلولة دون انتشار الفيروس المتحور، أو التخفيف من خطورته”.

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