النقل: أجواؤنا آمنة و 400 طائرة تمر يوميا

بغداد: شذى الجنابي

نجحت وزارة النقل بمفاوضات مع الطيران الفيدرالي الاميركي، بإصدار اشعار الطيران (NOTAM) الذي يؤكد ان الأجواء العراقية اصبحت آمنة امام الطائرات العابرة، التي ارتفع عددها يوميا الى

400.

وقال مدير وحدة المنطقة في الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية بالوزارة، حيدر ظافر صاحب: إنه “كان قد تم فرض حظر على الاجواء العراقية مع بداية احتلال عصابات داعش الاجرامية لبعض مدن البلاد، إذ اصدرت ادارة الطيران الفيدرالي الاميركي (FAA) خلال العام 2014، تحذيرا بأن الاجواء العراقية غير آمنة لمرور الطائرات وبجميع

الارتفاعات” .

واضاف أن “القرار تسبب بعزوف اغلب شركات الطيران العالمية عن عبور المجال الجوي العراقي، خشية من تعرضها لهجمات عصابات داعش الارهابية، ما أدى الى تقليل اعدادها الى 30 يوميا مقابل 700 قبل العام 2014″، منوها بأن “الطائرات تعبر الاجواء العراقية الى أوروبا، لكونها طريقا يتميز بقصر المسافة ما يختصر استهلاك الوقود” .

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