بالفيديو.. شرط محمد صلاح للاستمرار مع ليفربول؟

صلاح يصدم ليفربول، حيث يشترط الحصول على 450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لتجديد تعاقده مه الريدز.

صحيفة ذا صن البريطانية أوضحت أن رامي عباس، وكيل اللاعب المصري، سيجري محادثات مع الفريق الأحمر، تتعلق بتفاصيل العقد الجديد لمحمد صلاح.

الصحيفة أوضحت أيضا أن ريال مدريد، يتابع وضع محمد صلاح، من أجل بحث تقديم عرض لضمه في الصيف المقبل إذا لم يجدد عقده .

تقرير مصور لقناة “الغد”، أوضح أن محمد صلاح، أدلى بتصريحات أثارت قلق جماهير ليفربول، بشأن مستقبله في الاستمرار مع الفريق الإنجليزي، وأن الأمر ليس بيده.

محمد صلاح وصل للهدف 107، خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي، ليصبح أفضل هداف إفريقي في تاريخ المسابقة، متخطيا الإيفواري ديدييه دروجبا.

https://www.youtube.com/shorts/NH5LuZ1dtB0

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