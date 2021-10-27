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بيان: ارتفاع حصيلة هجوم ديالى إلى 11قتيل و6 جرحى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل وإصابة 17 مدنياً بهجوم إرهابي على قضاء شهربان (المقدادية).

وذكرت القيادة في بيان مقتضب إن «هجوماً إرهابيا على قرية الرشاد في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى أسفر عن استشهاد 11 مدنيا وجرح 6 آخرين».

ولفتت مصادر محلية، إلى أن الحصيلة أولية ومرشحة للارتفاع، وأن من بين الضحايا نساء وأطفال.

ودفعت القوات العراقية بتعزيزات إلى المنطقة، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن استمرار الاشتباكات بين قوات الأمن وعناصر داعش في المنطقة.

وفي وقت سابق مساء اليوم، قالت مصادر أمنية إن مسلحي داعش هاجموا قرية الرشاد شرقي قضاء شهربان (45 كم شرق بعقوبة)، ما أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة.

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