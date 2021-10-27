ذي قار: إتهامات بين المعاون والمحافظ وخفايا الحكومة المحلية تكشف لأول مرة

الصحافي حسام جعفر الغزي

كشف معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية ” علي فاروق ” تفاصيل وخفايا جديدة في سياسة إدارة الحكومة حيث وصفها مراقبونبالخطيرة عقب طلبه الإعفاء من المنصب بعد فترة عمل ضمن حكومة أحمد غني الخفاجي محافظ ذي قار .

وجاء في معرض كلامه إن سياسة الحكومة المحلية هي سياسة تقريب الفاسدين من القرار الاداري والإبقاء على شخصيات فاسدة متنفذةومتهمة بإدارة ملف مشاريع ذي قار خلف الكواليس من اجل العمولات ومنافع شخصية وسياسية بعيدةً عن الكفاءة والنزاهة .

وأشار فاروق في حديثه ” إن إدارة احمد الخفاجي للمشاريع بالسيئة نتيجة القرارات الخاطئة والازدواجية على حد وصفه ، منوهًا عن عجزهإنجاز المشاريع رغم توفر السيولة المالية في المحافظة .

وفي سياق حديثه وصف معاون محافظ ذي قار طلب إعفاءه أنه ” حتى لايكون في صفوف الخونة الذي يتاجرون بدماء ثورة تشرين ” معبرًابإمتعاض عن مجاملات الخفاجي للفاسدين والاستغفال عن فتح ملفات الفساد .

من جهة أخرى خاطب محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي هيئة النزاهة لغرض فتح تحقيق والبت في الإتهامات التي وجهت له وفقاً للقانون.

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