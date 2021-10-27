صانع أفلام ألماني يقدّم ورشة عمل في مهرجان طهران للافلام القصيرة

منصور جهاني – عرّج صانع الافلام الالماني “بادي مينك” Bady Minck في ورشة عمل افتراضية حول “عناصر السينما التجريبية” من سلسلة جلسات “38-20” في الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان طهران الدولي للفيلم القصير، على تأثير الأفلام على طريقة التفكير وتوظيف هذه القدرات في المشاريع المعمارية.

وأفاد المكتب الاعلامي لمهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة الـ38، فإن لقاء “عناصر السينما التجريبية” هو جزء من سلسلة جلسات افتراضية متخصصة من “38-20” بحضور “بادي مينك” محاضر وسينمائي ألماني عالمي، وأشرف على تقديم ورشة العمل الايراني “عطا مجابي”، وأقيمت الترجمة الفورية لفيلم “نامدار شيرازيان” في الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة.

وقال مينك في مستهل حديثه: لقد اعتدت على مشاهدة كل شيء في صورة ثلاثية الأبعاد، وكان تحديًا كبيرًا لالتقاط مساحة ثلاثية الأبعاد من تصميم ثنائي الأبعاد. لقد سحرتني عملية إزالة بُعد واحد بشكل كبير. سألت نفسي كيف يمكن للمهندسين المعماريين إنشاء مساحة ثلاثية الأبعاد من تصميم ثنائي الأبعاد.

وأضاف: كنت أودّ أن أتابع فيلم “رجل من دون أعصاب” في مساره، تم استخدام الفيلم أثناء بناء مدينة مكسيكو سيتي عام 1923، وحاولت استخدام النموذج المعماري بطرق مختلفة وقمت ببناء المدينة بأكملها. في الواقع ، في هذه المدينة ، تمر الشوارع من خلال حفر المنازل في تلك المنطقة.

وأردف المخرج الألماني: حاولت توضيح طريقة التفكير أثناء ترتيب أعضاء النموذج. في هذه التجربة، أردت أن أوضح كيف ينفذ الفن نفسه من فكرة على الورق إلى المكان والزمان. إذا لم تؤت الفكرة التي تظهر على الورق ثمارها ، على سطح الورقة ، فإنها تصبح بلا هدف وتنتظر التدمير، ظل مبنى البلدية مجرد فكرة ولم يتم بناؤه قط كما كان مقرر له.

وأوضح مينك: صنعنا هذا الفيلم في أكاديمية فيينا للفنون وأردنا التقاط قطع مختلفة من النسخة المتماثلة، عندما انتهى الفيلم وشق طريقه إلى مهرجاني كان وبرلين، تفاجأت لأنني صنعت الفيلم دون أي تمويل أو دعم. في مهرجان كان السينمائي، أدركت أن عملنا لا يتطلب ميزانية، وهدفه الأساسي هو الترويج للسينما ولغة صناعة الأفلام بشكلها الفني المثالي.

وأكمل مينك كلامه في ورشة العمل: عقب وضع اللمسات الاخيرة على فيلمي، صنعت فيلمًا في شمال لوكسمبورغ، أجريت فيه الكثير من الأبحاث ودرست الكثير عن ماضي هذا البلد ، وفحصت استقرار روما والمسيحية ، وشاهدت تصميمات العصور الوسطى التي تحمل تم تشكيلها في هذا البلد. خلال هذه العملية، لاحظت أنه عندما يتم دفن عدد لا يحصى من الأشخاص في الأرض التي نسير عليها ، فمن المحتمل أن تكون هناك نسبة عالية من الأجسام المتحللة تحت سطح الأرض بالكامل للوصول الى المراد صناعته.

وقال المخرج الالماني: في الواقع عندما نولد نرتفع من التراب ثم نذهب إلى نفس الغبار. بصرف النظر عن هذا، هناك عدد لا يحصى من المعالم التاريخية، والآثار الثقافية وولادة الإنسان من الأرض هي أهم عناصر هذا الفيلم الفريد.

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العلاقات العامة لمهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة

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