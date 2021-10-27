قصيدة حب !…

للشاعر الهنغاري جورج فالودي*

ترجمة مهدي قاسم

كنتِ تقفين عند بابي. فما سمحت لكِ بالدخول .

أيا كانت أمنيتكِ فلم تكن في البداية محاولتكِ مجدية ،

أقام الزمن بيننا جدارا حصينا من سنين :

فأنت سبعة وعشرون عاما ، بينما أنا اثنين وتسعين سنة !.

حتما المستقبل برمته سيكون مفتوحا أمامكِ .

أنا الذي كنتُ ذات يوم فتى قويًا ،

لكن الآن مجوهرات كنوزي كلها قد فقدت أسعارها .

أنتِ أقسمتِ على الكمبيوتر،

أنا بقيتُ عند مجرة غوتنبرغ المحطمة .

سأحميك أنا الرجل العجوز من نفسي ،

أراهن على ذلك عهدا لكِ .

حقا لم أتخيل الحب بهذه الروعة العظيمة !.

وها أنا أجلس الآن جنبكِ

مداعبا بحنو رقيق خصلات شعركِ الطويلة والشقراء

فكم بات مستحيلا الآن العيش بعيدا عن بعضنا .

ولكن الرعب يضربني أرضا كل يوم ،

لتأخري الكثير عن تسديد ديوني للزمن الدائن ! .

ولم يبق لي من وقت سوى لحظات قليلة فقط .

ولكنكِ في غمرة سعادتنا ،

لا تفكرين مع مَن ستمضين

بقية أعوامكِ الستين من بعدي

حتما يوجد كثيرون يختلفون عني

ولكن ولا واحدا سيُشبهني !.

سأنتحب طويلا من أجلكِ

حينما لا تستطيعين رؤيتي .

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*اشتهر الشاعر الهنغاري جورج فالودي في الوسط الثقافي والاجتماعي الهنغاري ،بشكل خاص، بترجماته الرائعة والبديعة لقصائد الشاعر الفرنسي فرانسوا فيون إلى الهنغارية ..

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