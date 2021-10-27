مجلس القضاء الأعلى يطلق بوابة القضاء الالكترونية في محاكم بغداد لمرحلته الأولى

بغداد / إعلام القضاء

في ظل توجهات مجلس القضاء الأعلى لتقديم أفضل الخدمات الالكترونية للمواطنين ولتقليص الإجراءات الروتينية المتمثلة بكثرة الحضور الى المحكمة لتقديم الطلبات و للاستفسار وتتبع المعاملات الشخصية.

اطلق مجلس القضاء الأعلى بوابة القضاء العراقي الالكترونية في محاكم بغداد للمرحلة الاولى التي تشمل كافة الخدمات التي يقدمها المجلس للمواطنين والمحامين والباحثين وباللغتين العربية والإنكليزية ..

يمكنك الوصول الى البوابة عبر كتابة (بوابة القضاء العراقي) في محرك البحث (Google) او عبر موقع مجلس القضاء الأعلى/ بوابة القضاء الالكترونية.

الخدمات التي تقدمها البوابة:

1-استمارة الخدمة الالكترونية لطلب عقد الزواج.

2-استمارة الكترونية لطلب قسام شرعي.

3-استمارة الكترونية لطلب الحجج الشرعية بأنواعها.

4-البحث عن قرار تمييزي+ طباعة صورة القرار.

5-خدمة تطبيق متابعة القضايا على منصتي كوكل بلي والأب ستور.

6-البحث عن القوانين والتشريعات العراقية عبر قاعدة التشريعات العراقية .

7-خدمة دليل المحامين.

8-خدمة الخارطة القضائية.

9-احصائيات عقود الزواج والقسامات والحجج الأخرى تمكن الباحث من الوصول السريع الى البيانات الدقيقة.

10-نظام المجيب الذكي للاستجابة على جميع الاستفسارات وكذلك تبويب اتصل بنا.

للدخول الى البوابة ما عليك الا تسجيل حساب خاص بك عبر ادخال اسمك ورقم هاتفك الشخصي وبعض البيانات الشخصية حيث يمكنك عن طريق حسابك تتبع إجراءات التي تمت على طلبك في المحكمة اونلاين.

بعد تسجيل الدخول يمكنك تقديم الطلبات عبر الانتقال الى تبويب الخدمات الالكترونية واختيار الاستمارة المطلوبة ثم اسم المحكمة المطلوبة… قم بمليء البيانات ثم حدد موعد المراجعة الى المحكمة ثم ارفاق الصور بصيغة (JPG) وبحجم لا يزيد عن (200 كيلوبايت) ثم حفظ وارسال الطلب ليصل مباشرة الى المحكمة.

في اليوم الذي قمت بتحديده للحضور الى المحكمة توجه الى المحكمة صباحاً حيث يفتح الرسم والتسجيل من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً ليتم ترويج معاملتك ودفع الرسم المطلوب لحين ورود إجابات الجهات الأخرى عبر البريد الرسمي الى المحكمة حيث ستصلك رسالة نصية تعلمك موعد حضورك لاستكمال ولاستلام طلبك.

في الموعد المحدد اذهب الى المحكمة ليتم استكمال كافة الإجراءات من ضمنها مثلا حل المسألة الارثية عبر النظام الخبير الالكتروني دون الحاجة الى دفع رسوم إضافية وكذلك اصدار معاملتك في الحال.

ملاحظات مهمة:

الاستمارات مجانية وبإمكانك التقديم عبر هاتفك او حاسوبك الشخصي ولا داعي لطباعة الطلب، سيتم طباعة طلبك داخل المحكمة كل ما عليك هو الاحتفاظ برمز الـ(QR) الخاص بك للمتابعة.

للمزيد يمكنك القراءة والاستماع الى تعليمات وتفاصيل الخدمات الإلكترونية عبر تبويب تفاصيل الخدمات الالكترونية كذلك يمكنك التواصل معنا عن طريق تبويب (اتصل بنا)، حيث يوفر مركز التكنولوجيا فريق مختص للرد على استفساركم في الحال.

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بوابة القضاء العراقي الالكترونية تشمل الخدمات ( استمارة عقد الزواج ، استمارة طلب القسام الشرعي ، استمارة الحجج الشرعية بأنواعها ، و نظام المجيب الذكي للاستجابة على جميع الاستفسارات ) .

للدخول إلى بوابة القضاء العراقي يتوجب تسجيل حساب خاص بالمواطن عبر إدخال الاسم ورقم الهاتف الشخصي والبيانات الشخصية المتابعة طلبك في المحكمة ( اونلاين) .

تقديم الطلبات في بوابة القضاء العراقي الالكترونية تتم بالانتقال إلى تبويب الخدمات بعد تسجيل الدخول من الحساب الشخصي واختيار الاستمارة المطلوبة ثم المحكمة .

موعد مراجعة المحكمة يحدد بعد مليء البيانات وإرفاق صور بصيغة (JPG) وحفظ وإرسال الطلب إلى المحكمة .

الاستمارة مجانية في الخدمات المقدمة عبر بوابة القضاء العراقي الالكترونية .

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