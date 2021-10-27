مجلس الوزراء يقرر استضافة محافظ البصرة

طالب مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية التي عقدت، أمس الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس، مصطفى الكاظمي، وزارة المالية بتخصيص ثلاثة مليارات دينار إلى دائرة ماء بغداد العائدة إلى أمانة بغداد من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، لأعمال الصيانة والإدامة الضرورية.

واستعرض الكاظمي، بحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، الأوضاع العامة في البلد، وآخر المستجدات السياسية والأمنية وعمليات قواتنا المسلحة في ملاحقة فلول الإرهاب المندحر، والقضاء على أوكاره

ومخابئه.

وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، ومجمل الإجراءات الأخيرة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وأهم الخطوات المتخذة من قبل وزارة الصحة لمواجهة الجائحة.

وقرر المجلس استضافة محافظ البصرة، لأجل المزيد من الاستيضاح بشأن مشروع ماء البصرة الأنبوبي / قناة البدعة، كما وافق على توصية لجنة الأمر الديواني (57) لسنة 2021، بشأن إقرار الخطة الزراعية لعموم البلاد، بما في ذلك إقليم كردستان.

وخول المجلس هيئة السياحة صلاحية توجيه دعوة مباشرة إلى ما لا يقل عن ثلاث شركات رصينة مختصة، لغرض استثمار أرض فندق النجف / حي الغدير 2/395، وفندق بابل السياحي / الحلة، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (245) لسنة 2019.

كما قرر المجلس تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون؛ لتعديل قانون شبكة الإعلام العراقي النافذ، بما يتضمن إلغاء مجلس الأمناء في الشبكة، وإعادة تنظيم

بنيتها الإدارية.

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