مظهر صالح: درجات وظيفيَّة في موازنة العام المقبل

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أمس الثلاثاء، أنَّ الموازنة المقبلة لعام 2022 ستشهد وجود درجات وظيفيَّة. وقال صالح، في حديث لـ”واع”: إنَّ “الموازنة العامة المقبلة لن تخلو من الدرجات الوظيفية، لاسيما الاختصاصات النوعية والنادرة والمهمة في تسيير عمل أجهزة الدولة”.

وأضاف أنه “فضلا عن أنَّ القوانين السارية تُلزم التعيينات السنوية مثل المهن الطبية والصحية وغيرها من المهن المنصوص في قوانينها، فإنَّ احتياجات دوائر الدولة ومؤسساتها إلى وظائف مفصلية ستبقى قائمة كأساتذة جامعات او اختصاصات من الطاقات البشرية عالية الاختصاص او المفصلية، وسيتولى مجلس الخدمة الاتحادي تنفيذ واجباته ومسؤولياته في التوظيف على وفق مبادئ قانونه

النافذ”.

وأوضح أنَّ “ارتفاع عائدات النفط في موارد الموازنة سيؤدي إلى النهوض بالمشاريع الاستثمارية باتجاه رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي وتعظيم مستويات تشغيل قوى العمل العراقية وعلى وفق الفرص التي سيولدها الانفاق الاستثماري على المشاريع”.

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