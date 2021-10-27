مفوضية الانتخابات تقرر إعادة عد وفرز 2000 محطة موزعة بمختلف المحافظات

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، اليوم الثلاثاء، إعادة العد والفرز لـ (2000) محطة موزعة بمختلف المحافظات.

وقالت المفوضية في بيان ، إنها “أتمت النظر بجميع الطعون يوم أمس الاثنين الموافق 26/10/2021 وبينت مجمل الجوانب المتعلقة بدراسة هذه الطعون والتعامل معها وفق السياقات القانونية، واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها من خلال البيانات التي أصدرتها بشكل يومي منذ أن باشرت بتسلم الطعون المقدمة من المرشحين والأحزاب والتحالفات”.

وأضافت، أن “مجلس المفوضين اتخذ قراراً بفتح عدد من المحطات وفق الطعون التي تم تقديمها والبالغة أكثر من (2000) محطة موزعة على مختلف المحافظات استناداً إلى إجراءات قانونية نُشرت عبر الموقع الرسمي للمفوضية، حيث ستبدأ عملية العد والفرز انطلاقاً من محافظة نينوى يوم غد الأربعاء الموافق 27/10/2021 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً”، مردفة ” تليها محافظة بابل يوم الخميس ، في حين سيشهد يوم الجمعة البدء بعملية عد وفرز المحطات المطعون بها في جانب الرصافة (بغداد)”.

مبينة أنها “سترسل توصياتها إلى الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص هذه الطعون في ضوء نتيجة العد والفرز اليدوي”.

ودعت المفوضية وفقا للبيان، “وكلاء المرشحين الذين طعنوا بالنتائج وفرق المراقبة الى الحضور لمراقبة عملية العد والفرز في بغداد (قاعة الشرف/ ساحة الاحتفالات)”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط