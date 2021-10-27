 {نفط البصرة} تدشِّن المرحلة الانتقاليَّة لمشروع الغاز المتكامل

البصرة: سعد السماك

أعلنت شركة النفط الوطنيَّة عملاق النفط في العراق، أمس الثلاثاء، أنها ستصبح المشغل بنسبة 100 % للمرحلة الانتقاليَّة لحقل أرطاوي ضمن اتفاقية مشروع الغاز المتكامل مع شركة “توتال” الفرنسية، كاشفة عن موافقة مجلس الوزراء على إحالة عقود المحطات النفطية في حقول عدة كبرى بمحافظة البصرة إلى شركات عالمية لتطويرها. وقال مدير عام “شركة نفط البصرة” خالد حمزة الشرع : إنَّ “الشركة المشغل لحقل (أرطاوي) شرعت في تطوير مشاريع المرحلة الانتقالية ضمن اتفاقية النفط الوطنية والشريك الممول (توتال إينرجي) الفرنسية”، مبيناً أنَّ “مشاريع التطوير تشمل إنتاج نحو 40 الف برميل يومي من الطاقة المتاحة التي تقدر بنحو 85 ألف برميل يومي قياسي فائض احتياطي، فضلاً عن أعمال الصيانة وانجاز أنابيب نقل الخام من الحقل إلى مستودعات الخزن”. وأوضح أنَّ “محادثات معمقة تتواصل بين الشريكين (العراقي والفرنسي) لتقدير ودراسة حجم الأعمال التسويقية وتطوير الحقول، وكذلك الاجراءات الفنية والمكمنية التنفيذية للمشاريع الأربعة في مراحلها النهائية، وستنتهي قبيل حلول موعد تفعيل الاتفاقية المقررة في 13 كانون الثاني للعام المقبل 2022”. وفي شأن متصل، أعلنت شركة النفط الوطنية موافقة مجلس الوزراء على إحالة عقدين تطويريين لبناء محطات نفطية وغازية في حقلي (غرب القرنة1) شمال البصرة و(الفيحاء) شمال شرق البصرة.