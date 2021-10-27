نفط الوسط يتمسك بصدارة الدوري الكروي الممتاز

بغداد: احسان المرسومي

تَمسك نفط الوسط بصدارة ترتيب دوري الكرة الممتاز اثر فوزه امس على امانة بغداد بهدفين مقابل لاشيء، ضمن منافسات الجولة السادسة.

ويدين عندليب الفرات بالفوز الى لاعبيه رسلان حنون ومهند عبد الرحيم اللذين تكفلا باحراز هدفي نفط الوسط.

وبهذا الفوز رفع الوسط رصيده الى النقطة رقم 18 في صدارة الترتيب، محققا العلامة الكاملة بعد انتصاره في مبارياته الست، بينما تجمد رصيد امانة بغداد عند النقطة رقم 5.

وَفي بقية المباريات حقق الشرطة فوزا صعبا ومهما على مضيفه النفط بهدف وحيد عن طريق محترفه النيجيري عبد المجيد بو بكر ملحقا باصحاب الدار الخسارة الاولى منذ انطلاق الموسم، بينما خطف نوروز فوزه الاول على حساب فريق القاسم بثلاثة اهداف مقابل هدفين، في الوقت الذي حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة الكرخ والصناعة التي احتضنها ملعب الاخير.

وفي السياق ذاته تستكمل الجولة السادسة من دوري الكرة الممتاز اليوم الثلاثاء باقامة خمسة لقاءات، اذ يضيف الميناء الذي يمر بمرحلة فراغ تدريبي بعد اقالة مدربه قصي منير في الساعة السابعة والنصف مساء فريق القوة الجوية الذي يتمتع بمعنويات عالية بمكاسب عديدة من بينها عودة المهاجم علاء عباس ( الاباتشي ) الذي اسهم في تحقيق الفوز على الكرخ في الثواني الاخيرة وبهدف عالمي من مقصية جميلة.

ويضيف اربيل المتعثر في ملعب فرانسوا حريري الطلبة الانيق في 15 : 5 مساء . ويلتقي زاخو فريق النجف في الثالثة عصرا على ملعب الاول طامحا بنقاط المباراة ومعمقا في الوقت نفسه جراحات غزلان البادية الذي تعثر امام نفط البصرة برباعية نظيفة، ويسعى نفط ميسان الى تخطي فريق سامراء عندما يستضيفه بنفس التوقيت بملعب ميسان الدولي، واخيرا يواجه المنتشي نفط البصرة فريق الديوانية وسيكون ملعب الفيحاء مسرحا لهذه المباراة .