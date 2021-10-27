نيجيرفان بارزاني : نسعى لاعداد مشروع الدستور وطرحه للتصويت خلال الانتخابات التشريعية المقبلة في كوردستان

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الثلاثاء ، اتخاذ الخطوات العملية المتعلقة بوضع دستور إقليم كوردستان ، لافتاً الى ان الدستور العراقي منح هذه الصلاحية لإقليم كوردستان.

نيجيرفان بارزاني ، قال للصحفيين على هامش مشاركته في حلقة نقاشية بشأن الوضع في العراق وكوردستان ، لقد اتخذنا خطوات عملية مع برلمان كوردستان وحكومة إقليم كوردستان لكتابة الدستور حتى يكون جاهزاً قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في إقليم كوردستان ونطرحه على شعب كوردستان للتصويت عليه بالقبول او الرفض.

مردفاً ، على الرغم من انه لم يبق سوى عام على انتخابات برلمان كوردستان لكننا سنعد مشروع الدستور لكي يكون جاهزاً للتصويت عليه.

وكان برلمان كوردستان قد اكد على انه خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية ، ستكون الأولوية لكتابة الدستور ، خاصة وان اللجنة السابقة الخاصة التي كُلفت من قبل برلمان كوردستان بصياغة مسودة دستور إقليم كوردستان ( كانت مكوّنة من 21 عضواً يمثلون الأحزاب السياسية المختلفة) أنجزت الكثير من مواده وكتبت نحو 70 منها ، لكن الظروف السياسية والمشاكل بين الأطراف السياسية حالت دون اكمال اللجنة لعملها.