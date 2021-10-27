هل يجوز اعتقال النواب السابقين بعد حل البرلمان؟.. خبير قانوني يوضح

أكد الخبير القانوني أحمد العبادي، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء مجلس النواب السابقين قد أصبحوا أمام نظر القانون مواطنين اعتياديين وقد فقدوا الحصانة القانونية التي كانوا يتمتعون بها اعتباراً من تاريخ حل البرلمان.

وأوضح العبادي أن «القوات الأمنية والجهات ذات العلاقة أصبحت قادرة على تنفيذ أوامر إلقاء القبض بحق النواب السابقين، وفي حال حاولوا السفر فإن أمر إلقاء القبض سوف ينفذ في المطار أو المنفذ الحدودي».

أحمد العبادي

وقال: «إنني أنصح النواب الذين عليهم مذكرات إلقاء القبض بالذهاب إلى القضاء وتسليم أنفسهم بشكل طوعي بما أنهم فقدوا الحصانة القانونية، وهذا أفضل لهم من أن تجري عملية اعتقالهم وتسبب لهم الإحراج».

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