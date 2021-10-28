الإمارات تستدعي سفير لبنان للاحتجاج على تصريحات قرداحي

استنكرت الإمارات بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني ضد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وعبرت وزارة الخارجية الإماراتية عن “إدانتها الشديدة واستنكارها لهذه التصريحات المشينة والمتحيزة التي أدلى بها وزير الإعلام في الجمهورية اللبنانية جورج قرداحي والتي أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن”.

استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السفير اللبناني في البلاد ، وأبلغته احتجاجها واستنكارها لهذه التصريحات “التي هي مجادلات تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي. دعم الشرعية في اليمن ، وتعكس المسافة المتزايدة للبنان عن أشقائه العرب “.

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