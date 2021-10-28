Posted on by

الإمارات تستدعي سفير لبنان للاحتجاج على تصريحات قرداحي

استنكرت الإمارات بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني ضد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وعبرت وزارة الخارجية الإماراتية عن “إدانتها الشديدة واستنكارها لهذه التصريحات المشينة والمتحيزة التي أدلى بها وزير الإعلام في الجمهورية اللبنانية جورج قرداحي والتي أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن”.

استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السفير اللبناني في البلاد ، وأبلغته احتجاجها واستنكارها لهذه التصريحات “التي هي مجادلات تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي. دعم الشرعية في اليمن ، وتعكس المسافة المتزايدة للبنان عن أشقائه العرب “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close