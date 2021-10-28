العراق يُعلن استعداده لإقامة الأسبوع الثقافي السعودي في بغداد

أكّدت وزارة الثقافة، امس الأربعاء، استعدادها لإقامة الأسبوع الثقافي السعودي في بغداد.

وذكر بيان للوزارة، أن “وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، استقبل سفير العراق لدى المملكة العربية السعودية عبد الستار هادي الجنابي، وجرت خلال اللقاء مناقشة تفاصيل الأسبوع الثقافي، فضلا عن بحث زيادة المشاركة العراقية في الفعاليات والمهرجانات السعودية أكاديمياً وأدبياً وفنياً، وادامة الزخم في هذا الإطار وما تمثله هذه المشاركات من تغيير الصورة النمطية المغلوطة عن وضع العراق كبلدٍ غير آمن “.

وأضاف، أنه “جرى التباحث بشأن دعوة الشعراء والأدباء السعوديين للمشاركة في النسخة الجديدة من مهرجان المربد، وتسهيل دخولهم، وما ستعكسه هذه المشاركة من تأثير في تمتين العلاقات بين البلدين، اذ تم تسليم الدعوات لحضور المهرجان وتسهيل الإجراءات اللازمة، وكذلك تم التداول بشأن دعوة الفنانين السعوديين للمشاركة في مهرجان بغداد الدولي للمسرح في دورته الثانية الذي تقيمه دائرة السينما

والمسرح”.

وأشاد ناظم، بحسب البيان، بـ”جهود السفير وفريق عمله في إنجاح المشاركة العراقية المتميزة في معرض الرياض الدولي للكتاب”، مؤكداً “استعداد الوزارة لاقامة الأسبوع الثقافي السعودي في بغداد وفقاً للقاءات والاتفاقات السابقة مع نظيره السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود”.

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