النفط تحقق إيرادات إضافيَّة تبلغ 16 مليار دولار

بغداد: نصار الحاج

كشفت وزارة النفط، امس الأربعاء، عن تحقيق إيرادات إضافيَّة تصل إلى 16 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لـ”واع”: إنَّ “الإيرادات الإضافية التي تحققها وزارة النفط في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، ستخفف من التضخم وحجم الديون”، مبيناً أنَّ “الوزارة تمكنت من تصدير عدد من النفوط التي تحقق ايرادات إضافية”.

وأضاف جهاد أنَّ “الإيرادات التي تحققت بلغت أكثر من 16 مليار دولار ستضاف إلى موازنة 2021″، معرباً عن أمله بـ”استقرار أسعار النفط وتحقيق الإيرادات، ونحن مع الأسعار الواقعية في السوق النفطية وليس المبالغ

بها”.

ولفت إلى أنَّ “تذبذب السوق النفطية سوف يسبب إرباكاً للمنتجين والمستهلكين، لكن السياسة الحكيمة من قبل أوبك وأوبك بلاس ستعمل على الوصول لأسعار مستقرة بعيداً عن المبالغة”.

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