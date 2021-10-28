Posted on by

النفط تحقق إيرادات إضافيَّة تبلغ 16 مليار دولار

النفط تحقق إيرادات إضافيَّة تبلغ 16 مليار دولار

 بغداد: نصار الحاج
كشفت وزارة النفط، امس الأربعاء، عن تحقيق إيرادات إضافيَّة تصل إلى 16 مليار دولار.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لـ”واع”: إنَّ “الإيرادات الإضافية التي تحققها وزارة النفط في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، ستخفف من التضخم وحجم الديون”، مبيناً أنَّ “الوزارة تمكنت من تصدير عدد من النفوط التي تحقق ايرادات إضافية”.
وأضاف جهاد أنَّ “الإيرادات التي تحققت بلغت أكثر من 16 مليار دولار ستضاف إلى موازنة 2021″، معرباً عن أمله بـ”استقرار أسعار النفط وتحقيق الإيرادات، ونحن مع الأسعار الواقعية في السوق النفطية وليس المبالغ
بها”.
ولفت إلى أنَّ “تذبذب السوق النفطية سوف يسبب إرباكاً للمنتجين والمستهلكين، لكن السياسة الحكيمة من قبل أوبك وأوبك بلاس ستعمل على الوصول لأسعار مستقرة بعيداً عن المبالغة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close