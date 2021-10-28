بالفيديو.. محلل: هذا ما يقلق روسيا من حلف “الناتو” حاليا

قال يفغيني سيدورف المحلل السياسي بروسيا، إن العلاقات بين موسكو وحلف الناتو متدهورة، مشيرا إلى أن ما يقلق روسيا هو التوسع لحلف الناتو المستمر منذ سنوات على الحدود الغربية الروسية.

وأضاف المحلل السياسي بروسيا، في حديثه لبرنامج “وراء الحدث”، عبر قناة “الغد”، أن القلق الروسي الآن أيضا هو الاحتمال بضم جورجيا وأوكرانيا لحلف الناتو واعتبارهما شريكا عالميا وهو كان ضمن الجمهورية السوفيتية القديمة، موضحا أن هذا يشير إلى تدهور العلاقات بين الناتو وموسكو.

وأشار المحلل السياسي بروسيا، إلى القلق الروسي هو احتمال نشر الصواريخ الأمريكية قرب الحدود الروسية والتعاون مع أوكرانيا على سبيل المثل ووصول هذه الصواريخ لموسكو بزمن يقدر بعدة دقائق، وهو ما يشكل خطرا على الأمن القومي الروسي.

كما أكد المحلل السياسي بروسيا، أن موسكو تتعامل مع حلف الناتو والتقارب يكون عسكريا فقط وتسعى له، أما حلف الناتو فهو دائما يعمل على تسيس هذه العلاقة وتوجيه الاتهامات لموسكو وهو مخالف للحقيقة.

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