لدعم مشاريع بايدن.. الديمقراطيون يقترحون “ضريبة المليارديرات”

أعلن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي عن خطة ضريبية جديدة للأثرياء يوم الأربعاء ، يأملون أن تساعد في دفع تكاليف الخطة الاجتماعية الطموحة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

تتطلب الخطة المقترحة من الأشخاص الذين لديهم أصول تزيد عن مليار دولار أو دخل يزيد عن 100 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات متتالية دفع ضرائب على مكاسب الأسهم والأصول الأخرى القابلة للتداول ، بدلاً من الانتظار حتى يتم بيعها.

قدم السناتور الديمقراطي رون وايدن ، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ ، الخطة الجديدة ، حيث قال: “لا يوجد سناتور على استعداد للوقوف والقول إن المليارديرات يمكنهم دفع ضرائب أقل أو عدم دفعها لسنوات عديدة”.

بالإضافة إلى خطة ضريبة الشركات البالغة 15٪ ، يحاول الديمقراطيون أيضًا الاستجابة للرغبة في دفع “حصة عادلة” للشركات الكبيرة لأن بايدن أوفى بوعده بعدم فرض ضرائب جديدة على الأشخاص ذوي الدخل السنوي المنخفض. أكثر من 400 ألف دولار أمريكي. .

تعرضت فكرة فرض ضرائب على الأغنياء لانتقادات من قبل بعض الديمقراطيين لأن بايدن حاول الحصول على الديمقراطيين من كلا الحزبين (50-50) في مجلس الشيوخ لضمان تمرير مشروع القانون.

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