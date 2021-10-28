هجوم آخر على المقدادية من مجهولين.. سقوط عدد من الضحايا

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بقيام مجهولين بالهجوم على احد مناطق قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.
وقال المصدر ان “الهجوم اسفر عن مقتل مدني وإصابة شرطي في منطقة بروانة شرق قضاء المقدادية ٤٥كم شمال شرق بعقوبة”.
افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بقيام مجهولين بالهجوم على احد مناطق قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.
وقال المصدر ان “الهجوم اسفر عن مقتل مدني وإصابة شرطي في منطقة بروانة شرق قضاء المقدادية ٤٥كم شمال شرق بعقوبة”.
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