وزارة الخارجية الأمريكية تقوم بإجراء “تاريخي”بأضافة خيار للمثلين على جواز السفر الأميركي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه تمت إضافة علامة الجنس “X” إلى جوازات السفر وشهادات الميلاد القنصلية للأشخاص غير المخنثين ومزدوجي الميول الجنسية وغير الجنسيين.

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة هي جزء من عملية سياستها المتعلقة بالوسم الجنساني في جوازات السفر الأمريكية وعلامة الجنس في شهادات الميلاد الأجنبية من أجل خدمة أفضل لجميع المواطنين الأمريكيين ، بغض النظر عن وضعهم الجنسي.

أعلن هذا الإجراء وزير الخارجية أنتوني بلينكين في يونيو من العام الماضي.

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن أول جواز سفر أمريكي مع الجنس X قد تم إصداره وتأمل في توفير هذا الخيار لجميع المتقدمين لجوازات السفر بعد إكمال الأنظمة المطلوبة وتحديث النموذج في أوائل عام 2022.

كما ذكرت الوزارة أنها ستواصل العمل عن كثب مع الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى لضمان أن تكون تجربة السفر لجميع حاملي جوازات السفر سلسة قدر الإمكان ، بغض النظر عن جنسهم.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن مجلس الدولة ملتزم بتعزيز الحرية والكرامة والمساواة لجميع الناس ، بما في ذلك أفراد مجتمع الميم.

وفقًا لوكالة أسوشيتد برس ، من المتوقع استخدام هذا الخيار لطلبات تجديد جواز السفر العام المقبل.

وقالت المبعوثة الدبلوماسية الأمريكية لحقوق المثليين ، جيسيكا ستيرن ، إن هذه الإجراءات “تاريخية وتستحق الاحتفال”.

وأضاف أن هذا “ينسجم بين الوثائق الحكومية وواقع الإنسانية المنتشرة”.

قال ستيرن: “عندما يتلقى شخص ما بطاقة هوية تعكس هويته الحقيقية ، فإنه يعيش بمزيد من الكرامة والاحترام”.